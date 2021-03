Aberta as Inscrições Para o Concurso Mister Brasil Sertanejo 2021

O Mister Brasil Sertanejo 2021, nesta edição especial de 10 anos do Concurso Mister Rodeio Brasil, em meio à pandemia da Covid-19, será escolhido por sua beleza, simpatia e o talento musical.

Neste ano em que os eventos ainda estão impossibilitados de acontecerem, e não há previsão de retorno, o concurso pretende valorizar a música caipira e sertaneja por meio da imagem e carisma do Mister Brasil Sertanejo 2021, que será apresentado ao público no dia 15 de maio, na Live Comemorativa dos 10 anos do Mister Rodeio Brasil.

Para se inscrever o candidato deve ter 18 anos; ser bonito; saber cantar / já ser cantor sertanejo; saber tocar ao menos violão. Podem participar cantores sertanejos solo ou que façam parte de dupla sertaneja, desde que o parceiro não se oponha.

Além disso, o candidato deve enviar fotos em traje sertanejo e traje de banho (sunga) (superior a 5 fotos), enviar o link do Facebook e Intagram e outras redes sociais que possuir – enviar um vídeo se apresentando (nome, idade, altura, cidade, se é cantor solo ou de dupla) e cantando uma música sertaneja. O vídeo não pode passar de 1 minuto. Ao enviar a inscrição o candidato deve declarar estar ciente de que seu vídeo poderá ser divulgado nas redes sociais e demais mídias que a organização achar necessário a fim de divulgação da competição. Não há premiação pré-estabelecida, o Mister / Cantor ganhará visibilidade na mídia.

Maiores informações podem ser obtidas pelo Whats App (17) 99726-2627.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local