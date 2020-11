Aberta As Inscrições Para Dirigente Regional De Ensino No Banco De Talentos

A Secretaria Estadual da Educação começou a receber na segunda-feira (09) inscrições para os interessados em ocupar o cargo de dirigente regional de ensino.

O processo seletivo ocorrerá em várias etapas e vai avaliar competências como foco em resultados, liderança, tomada de decisões, resiliência, entre outras.

A seleção é uma segunda fase da política pública implementada pela Seduc em 2019, chamada Líderes Públicos, que prevê contratar ou manter profissionais na gestão escolar com base em critérios técnicos e competências profissionais.

No ano passado, a Seduc selecionou 31 novos dirigentes regionais de ensino em um processo que contou com a inscrição de mais de 1200 servidores.

As inscrições devem ser feitas no Banco de Talentos (https://bancodetalentos.educacao.sp.gov.br/), uma plataforma criada pela Seduc para gerenciar os processos seletivos.

Durante a inscrição, os candidatos devem indicar até três opções de Diretorias de Ensino para as quais tenham interesse em se candidatar. Lembrando que nem todas as unidades possuem vagas abertas no momento.

O prazo para as inscrições vai até às 23h59 do dia 22 de novembro.

Ariane Pio

Da Reportagem Local