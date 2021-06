Aberta as Inscrições Para a Oficina “Constelações: História, Cultura E Ciência”

Estão abertas as inscrições para a oficina “Constelações: história, cultura e ciência”, oferecidas a toda a comunidade, sem restrições de faixa etária. Faça elevar o cosmo em seu coração e inscreva-se já na oficina “Constelações”!

Além do próprio conceito astronômico de constelação e da classificação das estrelas de uma constelação, a oficina apresentará algumas das constelações mais conhecidas, onde e quando se encontram no céu e sua importância para diferentes povos e culturas.

A oficina ocorrerá na próxima quinta-feira (24/06) das 19h30 às 21h30. As inscrições podem ser realizadas acessando o link https://forms.gle/i7QiZg7jiARADvc59. O minicurso é gratuito e aberto a toda a comunidade. São oferecidas 40 vagas.

O período de inscrições será encerrado às 11h55 do dia 23 de junho.

Atendendo às medidas de saúde pública, o minicurso será realizado em modalidade remota na plataforma Conferência Web. Encerrado o período de inscrições, a confirmação da inscrição e o link de acesso à plataforma serão enviados aos endereços eletrônicos informados na inscrição.

A oficina “Constelações: história, cultura e ciência” é mais uma das ações do “Astronomia Para Todos”, projeto vinculado à Coordenadoria de Extensão do Instituto Federal de São Paulo – Campus Catanduva que, ao longo do ano, realiza ações promovendo a educação e a popularização da ciência e da astronomia.

Para mais informações, curta a página e acompanhe também a página do IFSP Câmpus Catanduva para saber mais das ações e projetos desenvolvidos pelo IFSP – Catanduva.

Ariane Pio

Da Reportagem Local