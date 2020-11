AB Triângulo do Sol Reforça Incentivo às Doações de Sangue Nesta Semana

Em parceria com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e a Fundação Pró-Sangue, de 23 a 29 de novembro, a AB Triângulo do Sol está veiculando mensagem de incentivo à doação de sangue nos painéis eletrônicos instalados nas rodovias: Doe Sangue. Faça o bem ao próximo! @prosangue.

A ação tem o objetivo de contribuir para o reabastecimento dos estoques dos hemocentros do estado de São Paulo. A pandemia de covid-19 causou a redução das doações, por isso, os estoques dos hemocentros atingiram níveis críticos, ficando muito abaixo da média, situação que prejudica o atendimento dos pacientes. Na quarta-feira, 25 de novembro, foi celebrado o Dia Nacional do Doador de Sangue.

Devido ao novo coronavírus, a Pró-Sangue adotou uma série de medidas cautelares para aumentar a segurança dos doadores e dos profissionais de saúde, seguindo orientações técnicas do governo do estado de São Paulo: Agendamento individual para evitar aglomeração e diminuir o tempo de permanência das pessoas nos postos de coleta; Álcool gel em vários pontos do processo de doação para os candidatos manterem suas mãos higienizadas durante a permanência nesses locais; Protocolo de triagem dos candidatos à doação de sangue: candidatos que apresentaram infecção pela covid-19 são considerados inaptos por um período de 30 dias, após recuperação clínica completa (assintomáticos); candidatos que tiveram contato direto (domiciliar ou profissional) com casos suspeitos ou confirmados de contaminação por coronavírus devem aguardar 14 dias após o último dia de contato, para realizar a doação de sangue; profissionais da saúde (médicos, enfermeiros, dentre outros) que tiveram contato direto (domiciliar ou profissional) com pacientes devem aguardar 14 dias após o último dia de contato, para realizar a doação de sangue.

Requisitos básicos para doação: Estar em boas condições de saúde; Ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos; Pesar 50 quilos, no mínimo; Estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas); Estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação); Apresentar documento original com foto recente (emitido por órgão oficial), que permita a identificação do doador.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local