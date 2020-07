AB Triângulo Do Sol Já Atendeu Mais De 18 Mil Caminhoneiros Durante A Pandemia

Desde março, quando foi declarada a pandemia de covid-19, a AB Triângulo do Sol já atendeu, gratuitamente, 18.352 caminhoneiros, por meio da distribuição de kits com alimentos e produtos de higiene, aferição da temperatura corporal e prestação de orientações.

A Base operacional em Catanduva – km 384+400, pista Sul atende 24 horas por dia e está dentre as que distribuiu kits e atendeu muitos condutores de caminhão que passavam pelo local.

A iniciativa vem auxiliando os trabalhadores do transporte de carga rodoviária, que se mantêm em atividade para abastecer o país, mesmo com todas as dificuldades impostas pela pandemia.

Com o apoio da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a concessionária prossegue com as ações durante o mês de julho.

Os atendimentos ocorrem todos os dias.

Com o apoio da Secretaria Estadual de Saúde, em junho, a concessionária realizou também a campanha de vacinação contra a gripe H1N1 para caminhoneiros que trafegavam pela rodovia SP-310, em São Carlos, Matão e Araraquara. A vacina contra a gripe auxilia no atendimento e diagnóstico do paciente com suspeita de infecção pelo novo coronavírus. Durante os cinco dias de campanha (7, 8, 11, 12 e 13 de maio), cerca de 800 motoristas foram vacinados gratuitamente.

