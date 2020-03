AB Triângulo Do Sol Intensifica Cuidados Com Funcionários De Pedágios

A AB Triângulo do Sol, concessionária do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, adotou todas as medidas necessárias para conter a propagação do novo coronavírus (covid-19). A precaução está impactando a rotina de todos os colaboradores, pensando no melhor para a saúde deles e também dos usuários das rodovias.

A concessionária está seguindo os protocolos estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde (MS), intensificando a higienização de todas as instalações e garantindo acesso ao álcool em gel 70% em praças de pedágio, bases de apoio operacional e no Centro de Controle Operacional (CCO). Os colaboradores que tem contato direto com usuários também estão orientados a adotar procedimentos específicos de atendimento para a segurança de todos.

Nas praças de pedágio, dentre as medidas para evitar a propagação do coronavírus estão a disponibilização de álcool em gel 70% nas cabines e a utilização de máscaras de proteção pelos arrecadadores, tanto nas cabines quanto nos veículos de transporte coletivo destinados exclusivamente ao transporte dos colaboradores (esses veículos também são higienizados a cada viagem). Além disso, o pagamento da tarifa do pedágio é coletado por meio de uma cesta plástica (frequentemente higienizada), prevenindo o contato físico entre arrecadador e usuário.

Somado a estes cuidados, A AB Triângulo do Sol intensificou ainda a limpeza das instalações de trabalho, com desinfecção frequente das cabines de pedágio, além de maçanetas, banheiros, bancadas, computadores, veículos e todos os pontos possíveis nas demais edificações existentes. Todos os veículos da concessionária são higienizados com frequência. Especificamente nos veículos que fazem atendimento pré-hospitalar é realizada desinfecção sempre após cada atendimento e todo o material utilizado é prontamente descartado, seguindo também as orientações do Conselho Regional de Medicina (Cremesp) e do Conselho Regional de Enfermagem (Coren).

Nas atividades em que é possível, foi estabelecido o trabalho de casa (home office). Viagens a trabalho estão suspensas e reuniões acontecem somente por videoconferência. Funcionários que fazem parte do grupo de risco da doença, como pessoas com mais de 60 anos e gestantes, ficarão afastados do trabalho, conforme legislação pertinente.

