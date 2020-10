AB Triângulo do Sol Inova nas Ações da Semana Nacional de Trânsito

Entre os dias 18 e 25 de setembro, período comemorativo da Semana Nacional de Trânsito, a AB Triângulo do Sol levou diversas ações de conscientização para usuários das rodovias e comunidade lindeira, com o apoio da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). Neste ano, devido ao cenário da pandemia de covid-19, a programação foi adaptada à realidade atual e contou com novidades. Ao todo, cerca de 400 pessoas foram atendidas.

Inaugurando o programa Conscientizar, iniciativa do Grupo AB Concessões que visa incentivar um trânsito mais seguro através de conteúdo on-line, a concessionária promoveu webinários ao vivo para instituições do trecho de concessão, como a Empresa Cruz, de Araraquara, e o Hospital Carlos Fernando Malzoni, de Matão. Durante os eventos, os participantes foram instruídos sobre a importância da direção defensiva para evitar ou minimizar as consequências dos acidentes de trânsito e ainda puderam tirar dúvidas sobre o tema.

Em parceria com a Texaco, e seguindo todas as medidas de proteção à saúde, a AB Triângulo do Sol realizou também ações de interação direta com caminhoneiros. Na área de descanso do km 291 da Rodovia Washington Luís (SP-310), em Araraquara, foram fornecidos materiais e orientações sobre segurança viária e brindes alusivos ao Dia da Árvore e Dia de Defesa da Fauna. Houve ainda aferição da temperatura corporal, distribuição de kits contendo desinfetante e flanela para higienização das cabines, explicações para prevenção da covid-19 e cadastramento dos motoristas para envio, pelo WhatsApp, de dicas para combater o sedentarismo. Para o motorista carreteiro, Nelson Ribeiro dos Santos, de 53 anos, a iniciativa ajudou os caminhoneiros. “Ações como esta tem grande utilidade e importância para nós, porque vivemos na estrada, mas infelizmente encontramos apoio assim em poucos lugares. Vocês são nossos anjos da estrada e estão de parabéns. Valeu a pena estar aqui”, agradeceu.

Outra ação para caminhoneiros foi realizada em parceria com a Polícia Rodoviária Estadual, em Jaboticabal, na base policial do km 337 da Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326). Durante as atividades, os participantes tiveram a oportunidade de medir a temperatura corporal e a pressão arterial, e ainda receberam explicações sobre as funcionalidades do radar e do etilômetro, além de materiais educativos com dicas de segurança no trânsito.

Para envolver e sensibilizar ainda mais os usuários das rodovias, durante a Semana Nacional de Trânsito deste ano, a concessionária ainda divulgou mensagens de segurança viária ao longo das rodovias, por meio de faixas e painéis eletrônicos.

A concessionária AB Triângulo do Sol é responsável pela administração de 442 quilômetros de rodovias que compreendem o Lote 9 do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo: Rodovia Washington Luís (SP-310), entre São Carlos e Mirassol; Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), de Matão a Bebedouro; e Rodovia Carlos Tonanni / Nemésio Cadetti / Laurentino Mascari / Dr. Mario Gentil (SP-333), entre Sertãozinho e Borborema.

