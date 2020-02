AB Triângulo Do Sol Estima Tráfego De 288 Mil Veículos Em Trecho De Catanduva

Na rodovia Washington Luís (SP-310), que passa por Catanduva, 288 mil veículos são esperados. Nas rodovias Brigadeiro Faria Lima (SP-326), entre Matão e Bebedouro, e Carlos Tonanni/Nemésio Cadetti/Lauretino Mascari/Dr. Mario Gentil (SP-333), entre Sertãozinho e Borborema, as estimativas são 91 mil e 56 mil veículos, respectivamente.

Em virtude da maior demanda de tráfego, todo o efetivo operacional da concessionária estará nas rodovias, garantindo agilidade e rapidez no atendimento aos usuários. As praças de pedágio também operam de maneira diferenciada para a fluidez do trânsito.

Confira a previsão de dias e horários com maior tráfego: 21/02 (sexta-feira) – entre 16h e 23h, 22/02 (sábado) – entre 16h e 18h, 25/02 (terça-feira) – entre 17h e 23h, 26/02 (quarta-feira) – entre 7h e 15h.

Emergência e recursos operacionais : Em casos de emergência, os usuários das rodovias podem entrar em contato com a AB Triângulo do Sol por meio do número 0800 701 16 09 ou através dos telefones de emergência, disponíveis ao longo do trecho de concessão. A concessionária disponibiliza nove viaturas de inspeção de tráfego, oito guinchos, quatro caminhões munck/pipa e sete ambulâncias para atendimentos.

Obras – Durante o feriado prolongado de carnaval, a AB Triângulo do Sol manterá algumas obras na rodovia Washington Luís, sem interferência no tráfego: Reconstrução do sistema de drenagem em Fernando Prestes, km 344. Há um desvio no canteiro central, organizando o fluxo de veículos em pista simples (mão e contramão) pela pista Norte (capital/interior), por aproximadamente 250 metros. Conservação do pavimento em Matão/Taquaritinga, do km 319 ao km 340, pista Norte

Nos dias 21, 24 e 26 de fevereiro, das 7h às 18h, o trânsito fluirá por apenas uma faixa de rolamento.

Ariane Pio

Da Reportagem Local