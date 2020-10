AB Triângulo Do Sol Está Com Vaga Aberta Para Engenheiro Sênior Até Dia 14

A AB Concessões, grupo do qual a AB Triângulo do Sol, abriu processo seletivo para contratação de engenheiro sênior para trabalhar em São Paulo/SP.

Podem se candidatar para a vaga os candidatos que atendam os seguintes requisitos: Superior completo em engenharia civil; Experiência comprovada em controle CAPEX e OPEX de projetos em infraestrutura rodoviária; Excel avançado, Inglês avançado; Especialização em orçamento e controle.

Os interessados em participar do processo seletivo devem enviar um e-mail de inscrição com o currículo atualizado para helena.silva@nascentesnet.com.br, até o dia 14 de outubro, com o assunto ENGENHEIRO SÊNIOR.

O colaborador será responsável por elaborar memorando trimestral para auditoria, a orçamentação e o controle dos investimentos para construção do business plan que dará suporte ao planejamento financeiro da empresa, gestão e análise crítica dos preços ofertados nas concorrências, analisando a exequibilidade e histórico, bem como apoiar e validar as possíveis discussões de preço. Será também de sua responsabilidade o acompanhamento físico/financeiro mensal dos investimentos e contratos, análises quantitativas e qualitativas dos descolamentos dos valores previstos e realizados, gerando o report dos steakholders no Brasil e Itália, dentre outras atividades associadas à função.

A empresa oferece salário fixo em regime CLT, vale alimentação, participação nos lucros e resultados, seguro de vida, assistência médica, assistência odontológica, além de diversos programas de desenvolvimento.

Ariane Pio

Da Reportagem Local