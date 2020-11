AB Triângulo Do Sol E Artesp Apoia Causa Sobre Novembro Azul

Em apoio a esta importante causa do Novembro Azul e em parceria com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a AB Triângulo do Sol planejou uma série de ações para este mês, com o intuito de conscientizar usuários de rodovias e colaboradores sobre a necessidade de cuidar da saúde.

Ao longo do trecho de concessão, a concessionária está exibindo mensagem sobre o tema nos letreiros eletrônicos: “Cuide da sua saúde. Cuide da sua próstata”, e, internamente, forneceu laços azuis para os colaboradores fixarem em seus uniformes e ainda disponibilizará vídeos na intranet e lives pelo Teams com especialistas.

Como parte das ações para chamar atenção para o Novembro Azul, o prédio da sede da AB Triângulo do Sol, que fica localizado em Matão, ganhou iluminação noturna azul e permanecO penúltimo mês do ano é marcado pelo Novembro Azul, movimento mundial para incentivar a prevenção, o diagnóstico e o tratamento do câncer de próstata. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), no Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, e a estimativa para este ano é de 65.840 novos casos. A detecção precoce da doença melhora as chances de tratamento para o paciente.erá com a cor até o final deste mês.

Ariane Pio

Da Reportagem Local