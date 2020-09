AB Triângulo Do Sol Divulga Objetos Encontrados Em Rodovia De Sua Concessão

A AB Triângulo do Sol, concessionária do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, atendendo à sua política de achados e perdidos, divulga objetos encontrados nas rodovias, que estão à disposição para retirada pelos proprietários.

Os objetos que estão disponíveis para retiradas nos achados e perdidos são: Roda com pneu de caminhão e Saco contendo espuma para banco automotivo.

Caso não haja a retirada ou reclamação dos itens pelos proprietários em até 30 dias, estes serão doados, descartados, encaminhados à Polícia Militar Rodoviária ou destinados aos Correios. Os proprietários podem entrar em contato com a concessionária por meio do telefone 0800 701 1609 para receberem as orientações necessárias para a retirada.

