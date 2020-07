AB Triângulo do Sol Divulga Mensagem Sobre Importância de Usar Máscara

Em parceria com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a AB Triângulo do Sol está apoiando a campanha do governo paulista sobre o uso da máscara de proteção durante a pandemia de covid-19. Na última sexta-feira (3), os letreiros eletrônicos da concessionária, localizados ao longo das rodovias, começaram a exibir a seguinte mensagem: “Use máscara. Proteja a sua vida e a dos outros”.

Desde o início da pandemia, a AB Triângulo do Sol adotou medidas para reduzir o risco de contágio nas praças de pedágio, como a disponibilização de álcool gel para colaboradores e usuários, máscaras de proteção para colaboradores e higienização frequente das cabines. Além disso, o pagamento da tarifa passou a ser coletado por meio de uma cesta plástica, que é higienizada após cada atendimento.

O governo do estado de São Paulo lançou, na quarta-feira (1º), um site exclusivo sobre o uso obrigatório de máscaras como prevenção ao coronavírus. A nova página concentra uma série de informações oficiais e atualizadas sobre o tema e ainda disponibiliza o download do cartaz oficial sobre a obrigatoriedade de uso da proteção facial, considerada fundamental para reduzir o contágio durante a pandemia.

O site https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/mascaras contém esclarecimentos a respeito da legislação que obriga o uso das máscaras em todo o estado e prevê multas em caso de infrações. Na aba “Dúvidas Frequentes”, é possível ter acesso ao detalhamento do Decreto Estadual 64.959/2020 e da Resolução SS 96/2020, incluindo as regras vigentes para pessoas físicas e jurídicas e as especificações sobre a fiscalização.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

