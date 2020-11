AB Triângulo Do Sol Com Apoio Do Sest Senat Realiza Semana Sobre Prevenção De Acidentes

Começou nesta semana, uma ação entre a AB Triângulo do Sol com apoio do Sest Senat em uma campanha para motoristas profissionais sobre prevenção a acidentes de trânsito e cuidados com a saúde, que será realizada às margens da rodovia Washington Luís (SP-310), em Araraquara.

Os motoristas catanduvenses que passarem pelo local poderá aproveitar durante as atividades orientações de instrutor de trânsito, fisioterapeuta, psicólogo e dentista. Também haverá aferição da pressão arterial e temperatura corporal por técnicos de enfermagem e entrega de brindes.

Os atendimentos ocorrerão em ambiente ventilado, de forma individual, e os profissionais envolvidos na campanha seguirão os protocolos de higiene e segurança para evitar a covid-19.

Confira as datas, os horários e os locais das ações: 10/11, das 8h às 12h, no Posto Kambuí (km 291 – sul da SP-310); 11/11, das 16h às 20h, no Posto Morada do Sol (km 268 – norte da SP-310); 12/11, das 16h às 20h, no Posto Pau Seco (km 277 – norte da SP-310); 13/11, das 8h às 12h, no Posto Bambina (km 267 – sul da SP-310).

AB Triângulo do Sol I Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo – A concessionária AB Triângulo do Sol é responsável pela administração de 442 quilômetros de rodovias que compreendem o Lote 9 do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo: Rodovia Washington Luís (SP-310), entre São Carlos e Mirassol; Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), de Matão a Bebedouro; e Rodovia Carlos Tonanni / Nemésio Cadetti / Laurentino Mascari / Dr. Mario Gentil (SP-333), entre Sertãozinho e Borborema.

Ariane Pio

Da Reportagem Local