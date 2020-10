AB Triângulo do Sol apoia Outubro Rosa com ações internas e nas rodovias

Quando chega o mês de outubro, mulheres de todo o mundo são alertadas, através da campanha Outubro Rosa, sobre a importância da detecção precoce do câncer de mama, doença com grande chance de cura se tratada logo no início. Em apoio a esta importante causa, a AB Triângulo do Sol planejou uma série de ações para conscientizar usuárias de rodovias e colaboradoras.

Em parceria com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), desde o dia 1º, a concessionária está exibindo mensagem sobre o tema nos painéis eletrônicos existentes nas rodovias: “Previna-se contra o câncer de mama / Procure seu médico e faça a mamografia”. A iniciativa se estenderá até o dia 30 deste mês.

Ao longo desta semana, quando será celebrado o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Mama (19 de outubro), a AB Triângulo do Sol disponibilizará, para suas colaboradoras, vídeos na intranet e lives pelo Teams com profissionais de saúde. Para reforçar a importância do tema, as colaboradoras ganharão ainda um kit composto por um laço rosa personalizável, pedrinhas decorativas e alfinete, para fixação no uniforme.

Como parte das ações para chamar atenção para a campanha Outubro Rosa, o prédio da sede da concessionária, que fica localizado em Matão, ganhou iluminação noturna rosa e permanecerá com a cor até o dia 30 deste mês.

De acordo com a ONG Orientavida, o câncer de mama está em 2º lugar no ranking de câncer que mais mata no Brasil, e o tumor pode ser duplicado, em média, a cada três ou quatro meses. Por isso, as mulheres devem estar sempre atentas: se diagnosticado e tratado precocemente, a chance de cura pode chegar a 95%.

Ainda segundo a instituição, no Brasil, as taxas de mortalidade por câncer de mama ainda são elevadas, provavelmente pelo diagnóstico tardio, quando a doença já se encontra em estágios avançados. Portanto, a melhora dos números só acontecerá com a detecção precoce através da realização de mamografia.

Para a ONG Américas Amigas, além dos cuidados médicos, as mulheres devem seguir algumas orientações para combater o câncer de mama: manter a alimentação saudável; praticar atividades físicas regularmente; cuidar do equilíbrio emocional; evitar cigarros e bebidas alcoólicas. Mais informações sobre o tema podem ser encontradas nos sites https://www.orientavida.org.br/ e https://americasamigas.org.br/.

A concessionária AB Triângulo do Sol é responsável pela administração de 442 quilômetros de rodovias que compreendem o Lote 9 do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo: Rodovia Washington Luís (SP-310), entre São Carlos e Mirassol; Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), de Matão a Bebedouro; e Rodovia Carlos Tonanni / Nemésio Cadetti / Laurentino Mascari / Dr. Mario Gentil (SP-333), entre Sertãozinho e Borborema.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local