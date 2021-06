AB Triângulo do Sol Apoia na Operação Corta Fogo no Estado de São Paulo

Iniciou nesta segunda-feira, (14) a Operação Corta Fogo e a AB Triângulo do Sol, concessionária do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, em conjunto com a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo está apoiando ação desenvolvida pelo Governo do Estado de São Paulo sob a coordenação da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA).

Neste ano, o foco da operação, que tem cartazes distribuídos por todas as bases e postos de fiscalização da concessionária, além de mensagens nos painéis eletrônicos, é para o risco do descarte de bitucas de cigarros nas margens das rodovias, um dos fatores que causam as queimadas.

Até o final de outubro, a concessionária vai veicular nos painéis informativos instalados ao longo das rodovias que administra, mensagens de combate e prevenção de incêndios. “Operação Corta Fogo: Não atire cigarros às margens das rodovias”; “Operação Corta Fogo: Soltar balão é crime ambiental”; ““Operação Corta Fogo: Prevenir é melhor do que apagar” e “Operação Corta Fogo: Incêndio? Ligue 0800 701 1609” são as frases que serão divulgadas aos usuários. Um banner alusivo a Operação também está fixado no site da concessionária.

De acordo com o levantamento da ARTESP, em 2020, no trecho das rodovias sob concessão, foram contabilizadas e atendidas 7.805 ocorrências de queimadas, das quais 4.202 (54%) aconteceram no período entre junho e setembro. Quando a concessionária registra alguma queimada às margens das rodovias que administra, ela aciona o Corpo de Bombeiros do município em questão e a Polícia Militar Rodoviária, além de deslocar seus próprios recursos para combater o fogo e realizar a sinalização adequada da rodovia. Os usuários também são informados por meio dos painéis eletrônicos de mensagem. Nas rodovias administradas pela AB Triângulo do Sol, os usuários que avistarem focos de incêndio devem ligar para 193 ou 0800 701 1609.

