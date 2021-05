AB Triângulo do Sol Apoia Mês da Conscientização no Trânsito Maio Amarelo

A AB Triângulo do Sol é uma das empresas apoiadoras do Maio Amarelo, movimento que busca colocar em pauta a segurança viária, estimulando toda a sociedade a discutir o assunto, propagar conhecimento e agir para um trânsito mais seguro. Neste ano, o tema é “Respeito e Responsabilidade. Pratique no Trânsito”.

Em parceria com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a concessionária planejou diversas ações de conscientização para seus colaboradores, usuários das rodovias e comunidade lindeira. Desde 1º de maio, peças publicitárias estão fixadas nas cancelas das praças de pedágio e o tema do Maio Amarelo está em exibição nos painéis eletrônicos ao longo do trecho sob concessão.

A sede administrativa e o Centro de Controle Operacional (CCO) da AB Triângulo do Sol estão iluminados de amarelo e os colaboradores já aderiram ao laço da mesma cor em seus uniformes, demonstrando comprometimento com a segurança no trânsito. A concessionária também está divulgando o Maio Amarelo por meio de comunicação interna, no seu site e no LinkedIn da AB Concessões, com diversos materiais produzidos pelo Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV).

Durante o mês, a AB Triângulo do Sol realizará ainda palestras online para o público interno, funcionários de outras empresas e alunos e professores de instituições de ensino. O conteúdo inclui a apresentação do Maio Amarelo, orientações sobre atitude defensiva no trânsito e as recentes mudanças no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

AB Triângulo do Sol I Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo

A concessionária AB Triângulo do Sol é responsável pela administração de 442 quilômetros de rodovias que compreendem o Lote 9 do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo: Rodovia Washington Luís (SP-310), entre São Carlos e Mirassol; Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), de Matão a Bebedouro; e Rodovia Carlos Tonanni / Nemésio Cadetti / Laurentino Mascari / Dr. Mario Gentil (SP-333), entre Sertãozinho e Borborema.

Ariane Pio

Da Reportagem Local