AB Triângulo do Sol Apoia Campanha de Doação de Sangue ‘Junho Vermelho’ Nas Estradas

A AB Triângulo do Sol, concessionária do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, junto da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), apoia durante todo o mês a campanha de doação de sangue Junho Vermelho.

Desde o dia 7 de junho, os painéis eletrônicos instalados em todas as rodovias da concessionária estão veiculando a mensagem “Junho Vermelho. Doe Sangue. Salve Vidas”, que busca incentivar os usuários a praticar a doação.

O objetivo da campanha é fazer com que as pessoas se solidarizem e procurem os hemocentros das suas cidades para realizar a doação de sangue, já que os estoques em todo o Estado de São Paulo estão bastante baixos, o que geralmente acontece nessa época do ano, mas que se potencializou por conta da pandemia da COVID-19 e o receio das pessoas em sair de casa.

De acordo com a fundação Pró-Sangue, dos oito tipos de sangue existentes, três (O+, O- e B-) estão com o estoque em estado crítico e outros dois (A- e B+) estão com os estoques em estado de emergência. Os tipos A+, AB+ e AB- estão com os estoques estáveis.

Para ser um doador a pessoa precisa estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até os 60 anos, pesar no mínimo 50 quilos, ter dormido, no mínimo, seis horas nas últimas 24 horas, estar alimentado (evitar alimentação gordurosa quatro horas antes da doação) e apresentar documento original com foto.

Não podem doar pessoas que tenham tido hepatite após os 11 anos de idade, que apresentem evidências clínicas ou laboratoriais das doenças infecciosas transmissíveis pelo sangue, Hepatites B e C, AIDS, doenças associadas aos vírus HTLV I e II e Doença de Chagas, que faça uso de drogas ilícitas injetáveis, que tenham Malária ou Mal de Parkinson.

Por conta da pandemia, existe uma série de impedimentos temporários que devem ser respeitados pelo doador. Confira a lista no link (http://prosangue.sp.gov.br/artigos/requisitos_basicos_para_doacao.html).

Para saber onde doar em seu município, o usuário pode consultar as secretarias municipais de saúde ou acessar o link do Pró-Sangue (http://prosangue.sp.gov.br/hemocentros/Default.html).

Ariane Pio

Da Reportagem Local