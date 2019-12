AB Triângulo Do Sol Apoia A ‘Semana Estadual De Mobilização Contra O Aedes Aegypti’

Entre 02 e 07 de dezembro, período em que acontece a ‘Semana Estadual de Mobilização contra o Aedes aegypti’, a AB Triângulo do Sol divulga mensagem de conscientização para os usuários das rodovias, em seus painéis eletrônicos, com o objetivo de ajudar a combater o mosquito. A iniciativa tem o apoio da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

Nesse período, a Secretaria de Estado da Saúde pede a colaboração de toda a população, e elenca as principais dicas de prevenção: deixar a caixa d’água bem fechada e realizar a limpeza regularmente; retirar dos quintais objetos que acumulam água; cuidar do lixo, mantendo materiais para reciclagem em saco fechado e em local coberto; eliminar pratos de vaso de planta ou usar um pratinho que seja bem ajustado ao vaso; descartar pneus usados em postos de coleta da Prefeitura.

Em 2019, até 11 de novembro, foram confirmados 390.654 casos de dengue, com 256 óbitos. Houve ainda 72 casos de zika e 280 de chikungunya, sem óbitos de ambas as doenças.

A dengue é uma doença sazonal, com oscilação de casos e aumento a cada três/quatro anos, em média. Em 2015, o estado de São Paulo registrou recorde de infecções, com 709.445 casos e 513 óbitos. Devido à circulação do sorotipo 2 de dengue, neste ano, mesmo os pacientes que já tiveram dengue tipo 1 estão suscetíveis a infecções, o que contribui para o aumento de casos e até mesmo para a ocorrência de quadros clínicos mais graves.

Dez cidades concentram 43,2% dos casos de dengue confirmados e somam 169.062 casos. A saber: São José do Rio Preto (32.822), Campinas (26.246), Bauru (26.088), Araraquara (23.876), São Paulo (16.617), Ribeirão Preto (13.748), Birigui (7.916), Araçatuba (7.782), Presidente Prudente (7.584) e Guarulhos (6.383).

Ariane Pio

Da Reportagem Local