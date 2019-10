AB Triângulo Do Sol Abre Processo Seletivo Para Supervisor

A AB Concessões, grupo do qual a AB Triângulo do Sol faz parte, abriu processo seletivo para contratação de supervisor de planejamento estratégico e controle operacional para trabalhar em São Paulo.

Os interessados em participar do processo seletivo devem enviar um e-mail de inscrição com o currículo atualizado para vagas@abconcessoes.com.br até o dia 25 de outubro de 2019, com o assunto supervisor de planejamento estratégico e controle operacional.

Podem se candidatar para a vaga os candidatos que atendam os seguintes requisitos: Superior completo em Administração de Empresas, Economia ou Ciências Contábeis; Desejável especialização em Gestão Estratégica; Profundo conhecimento de modelagem financeira; Experiência em processos de M&A; Experiência em orçamentação e planejamento financeiro; Postura, capacidade técnica e facilidade de relacionamento; Conhecimentos na utilização das ferramentas necessárias para fazer apresentações de alto nível e modelagem de dados; Comprometimento com as entregas contratadas; Facilidade para desenvolver modelos de report.

A empresa ainda pede que os candidatos devem apoiar na obtenção dos resultados projetados mediante operacionalização dos planos pré-estabelecidos pela área de investimentos, desdobrando os números e metas para cada concessionária; coordenar atividades de processos de M&A, incluindo modelagem financeira, due diligence técnica e financeira; garantir o pleno alinhamento do orçamento e planejamento financeiro das operações de cada concessionária no processo de elaboração orçamentária e negociação junto aos diretores-executivos; desenvolver modelos complexos para calcular e negociar com as autoridades o reequilíbrio econômico-financeiro; explorar e analisar novas oportunidades de investimento no setor rodoviário.

A concessionária AB Triângulo do Sol é responsável pela administração de 442 quilômetros de rodovias que compreendem o Lote 9 do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo: Rodovia Washington Luís (SP-310), entre São Carlos e Mirassol; Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), de Matão a Bebedouro; e Rodovia Carlos Tonanni / Nemésio Cadetti / Laurentino Mascari / Dr. Mario Gentil (SP-333), entre Sertãozinho e Borborema.

