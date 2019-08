A Pedido Do Vice-Prefeito, Itajobi Consegue Novos Recursos Para Investir Em Infraestrutura

Em resposta ao pedido do vice-prefeito de Itajobi, Maicon Aderbal Essi, o Deputado Federal Geninho Zuliani (DEM/SP), comunicou oficialmente em 10 de julho de 2019 que o recurso solicitado ao Ministério de Desenvolvimento Regional está autorizado. A Emenda Extra Orçamentaria é no valor de R$250 mil para investimentos em infraestrutura no município.

“Em pouco mais de 6 messes o Deputado Federal Geninho Zuliani, com a minha solicitação, indicou Itajobi para receber essa verba no valor de R$250 mil. Esse valor já está cadastrado no Sistema de Convênios (Siconv). O cadastro do município para informar onde se pretende utilizar essa verba de infraestrutura já foi feito, agora falta a aprovação do cadastro, para posterior liberação do recurso”, conta Maicon Essi.

Segundo a Prefeitura Municipal de Itajobi, o montante, no valor de R$ 250.000,00, deverá ser destinado as obras de infraestrutura urbana, onde já foi realizado o cadastro para utilização dessa verba para recape asfáltico junto ao Ministério de Desenvolvimento Regional que poderá autorizar o repasse, e somente após essa autorização, solicitará à Prefeitura os documentos necessários. Após esse processo, e a efetiva liberação dos recursos, é que a Administração Municipal poderá abrir o processo de contratação de uma empresa para realização do serviço, e então, será feito um levantamento das ruas com maior necessidade, seguindo o critério de pior estado de conservação.

O Deputado Geninho Zuliani conta que tem uma parceria muito forte com o vice-prefeito de Itajobi, Maicon Aderbal Essi, e que não mede esforços para fazer o melhor pela população do município. “É com imenso prazer que anuncio que consegui esse recurso no valor de R$250 mil, a pedido do vice-prefeito Maicon Essi, para investimentos em infraestrutura no município de Itajobi. Essa medida é uma parceria minha via partido com o amigo Maicon Essi. Juntos vamos conseguir cada vez mais benefícios para os itajobienses”.

O vice-prefeito de Itajobi, Maicon Aderbal Essi, destaca a importância de um bom relacionamento com um Deputado Federal, como o Geninho Zuliani. “Quero destacar a importância de se ter um bom relacionamento com o Deputado Federal, pois essa parceria foi muito importante e decisiva na conquista deste recurso para o município de Itajobi”.

André Santos

Da Reportagem Local