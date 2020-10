A Partir Do Dia 1º De Outubro Cetesb Implantará Sistema E-Ambiente

A partir de 1º de outubro, quinta-feira, o sistema e-ambiente estará implantado em toda a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb). Dessa forma, todos os processos ingressos, após essa data, estarão disponíveis em formato digital. Em consonância com o programa SP sem Papel, do Governo do Estado, o sistema e-ambiente moderniza a gestão da empresa trazendo agilidade na tramitação e na consulta de documentos. A inovação tecnológica, atrelada à gestão centralizada em boas práticas, traz eficiência à condução das atividades da Cetesb, que tem como compromisso assegurar a melhoria contínua da qualidade do meio ambiente.

O e-ambiente é uma iniciativa do “Cetesb de Portas Abertas”, que objetiva atender as diversas demandas e esclarecer dúvidas da população.

SP sem Papel — O programa SP Sem Papel é voltado a reduzir ou eliminar gradualmente o trâmite de papel no âmbito da Administração Estadual e no seu relacionamento com outras esferas de Governo, mediante, entre outras iniciativas, ações de desburocratização e a adoção do processo digital. A ação assegura a preservação e a transparência dos documentos produzidos pelo Governo de São Paulo, com controle de documentos sigilosos e a confiabilidade por meio de assinatura por autenticação ou certificação digital.

Ariane Pio

Da Reportagem Local