A Partir Desta Segunda, Biblioteca De Catanduva Volta Atender Mediante Agendamento

Aos amantes da leitura uma ótima notícia, com o avanço para a fase amarela do Plano São Paulo de Flexibilização, a Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Cultura, definiu a reabertura da Biblioteca Pública Embaixador Macedo Soares. O atendimento ao público será retomado por meio de agendamento, a partir da próxima segunda-feira, (28).

A Biblioteca estará aberta para a devolução e retirada de livros, de acordo com o dia e horário agendado pelo munícipe. O funcionamento do espaço, nessa primeira etapa de retomada, será das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Não serão atendidos usuários sem agendamento e não estarão disponíveis os serviços do Projeto Catanduva Conectada, uso da sala de estudos, leitura de jornais e espaços de convivência da biblioteca, a fim de evitar aglomeração de pessoas.

Além disso, como medida sanitária e de enfrentamento ao novo coronavírus, os usuários não terão acesso ao acervo físico. Para consultar a disponibilidade das mais de 45 mil obras, basta acessar o sistema no site http://catanduva.phl-net.com.br, que está disponível para todos os usuários devidamente cadastrados.

Para quem preferir, outra opção é entrar em contato pelo telefone (17) 3525-0911 para obter informações sobre os exemplares.

Conforme orientação do Conselho de Bibliotecas, as doações estão temporariamente suspensas. Todo o protocolo de higienização será adotado. Os livros devolvidos serão deixados em quarentena, conforme orientação da Vigilância Sanitária e serão devidamente higienizados.

O Museu Municipal, que fica no mesmo prédio, poderá ser visitado – também mediante agendamento prévio por telefone, a partir da próxima semana.

Ariane Pio

Da Reportagem Local