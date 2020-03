A Partir de Segunda, Catanduva Começa Arrastão Contra Dengue Pelos Bairros

Com a palavra ‘mobilização’ sendo o norte da campanha de combate à dengue em Catanduva, a Secretaria Municipal de Saúde e a Sucen – Superintendência de Endemias firmaram parceria em uma operação. Trata-se de um arrastão pelos quatro cantos da cidade que terá início na próxima segunda-feira, dia 9 de março.

“Conforme o cronograma, o trabalho começará por um conjunto de 10 bairros, que vão receber os agentes de endemias e os agentes comunitários de saúde ao longo da próxima semana: Bom Pastor, Euclides, Pachá, Solo Sagrado, Alpino, Monte Líbano, Pedro Nechar, Santa Rosa, Lunardelli e Nosso Teto. Toda essa área será alvo de bloqueio. As atividades terão como ponto de partida as unidades de saúde, que já foram comunicadas sobre a intensificação dos trabalhos”, diz nota oficial divulgada pela Prefeitura de Catanduva.

Segundo o secretário de Saúde Ronaldo Gonçalves Júnior, “as equipes vão vistoriar imóveis e remover possíveis criadouros do Aedes. Além de orientar os moradores sobre os perigos da dengue e a necessidade de limpeza em seus imóveis”. O arrastão ainda deve ser reforçado com a nebulização costal em determinados pontos da cidade, casa a casa, se for necessário.

O serviço já vem sendo executado diariamente, em diferentes bairros.

“Queremos atingir número maior de residências, inclusive aquelas que estão fechadas e geram pendências no trabalho. Esperamos melhorar o cenário da dengue em Catanduva”, frisa o secretário.

A secretaria pede, ainda, a colaboração dos moradores para que abram suas residências para os visitadores e que mantenham a limpeza de casas e quintais.

