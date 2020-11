A Partir De 1º De Dezembro, Prefeitura Realiza Leilão Virtual De Veículos E Móveis

Oportunidade de adquirir veículos e vários itens com preços acessíveis, a Prefeitura de Catanduva definiu para o dia 1º de dezembro a data do leilão virtual de veículos e móveis que estão fora de uso pela administração. Os interessados poderão apresentar lances a partir das 10 horas no site www.monzonleiloes.com.br. No total, estão disponíveis 53 veículos e 15 lotes de materiais.

A lista traz motos, ônibus, caminhonete, Kombi, caminhão, carros e outros itens como telefones, rádios, câmeras, aparelho de ar-condicionado, armários, monitores, máquinas de cópia, balança digital, fogão, tanquinho, secadora de roupas, berço, cadeiras escolares. Todos os itens estão disponíveis para consulta fotográfica no site do leilão. Os lances iniciais variam de R$ 300 a R$ 12 mil. Podem participar pessoas físicas ou jurídicas a partir dos 18 anos. O cadastro deve ser feito de forma prévia. Ganha quem oferecer o maior lance, desde que esteja acima do valor mínimo definido pelo leiloeiro. O pagamento deve ser feito à vista.

Ariane Pio

Da Reportagem Local