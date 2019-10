A Partir De 15 De Dezembro, Correios Encerra Contrato Com Banco Do Brasil

Os Correios confirmaram que o contrato com o Banco do Brasil no Banco Postal será encerrado em 15 de dezembro. Em nota os Correios disseram que a partir desta data, a empresa continuará a prestação de atendimento de serviços básicos, tais como saques, depósitos, pagamentos de contas e consultas, em parceria com mais de uma instituição financeira interessada, por meio do serviço Balcão do Cidadão.

Segundo a estatal, todas as unidades de atendimento dos Correios estarão disponíveis para a prestação do serviço Balcão do Cidadão, que será formalizada por meio de contratos comerciais entre a empresa e as instituições financeiras.

A operação do Banco Postal age em 1.827 agências da empresa em 12 estados brasileiros. A estatal explicou que novos custos para manutenção de segurança toraram a operação inviável nas localidades afetadas.

Esse aumento nos custos, segundo os Correios, é majoritariamente fruto de novas decisões judiciais que obrigaram as agências da empresa que funcionam com o serviço do Banco Postal a ter vigilantes armados durante todo o expediente e também a instalar portas giratórias para detecção de metais. O Banco Postal é um serviço oferecido em agências dos Correios por todo o país, o que torna esses estabelecimentos correspondentes do Banco do Brasil, oferecendo alguns serviços básicos, como os mencionados anteriormente. Em algumas cidades mais isoladas, o Banco Postal é a única opção para a população conseguir atendimento do tipo.

Ariane Pio

Da Reportagem Local