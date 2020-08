A Liderança Consciente como aperfeiçoamento para os líderes

Baseada no desenvolvimento da consciência, atualização e soluções desenvolvidas com uma visão humana, social e organizacional, a ‘Liderança Consciente’ é um método de consultoria empresarial direcionado a líderes de equipes, a fim de transcender as barreiras que o impedem de crescer profissionalmente e auxiliar a cumprir metas que, até então, pareciam difíceis. O conceito também foi desenvolvido com o objetivo de contribuir com a evolução das organizações, para superar desafíos como os que estamos vivendo hoje.

A partir de objetivos claros, que o cliente queira atingir, o treinamento desenvolve líderes conscientes, que se concentram no desenvolvimento de pessoas, equipes e cultura, a partir de um sistema baseado em educação, formação e transformação. Na busca por gerar resultados extraordinários, o profissional aperfeiçoa seus talentos junto a de seus colaboradores valorizando e reconhecendo o melhor que cada um pode oferecer, com isso, gera-se uma cadeia de esforços e pessoas ainda mais motivadas e engajadas com a organização.

Hoje, para superar os novos desafíos, é necessário que as empresas invistam em seus talentos e consigam formar a melhor liderança, pois, mais importante que ser “chefe”, é liderar com humanidade e efetividade especialmente quando o quisito é reiventar as equipes para uma nova realidade de mercado. Por isso, desenvolve-se alguns métodos importantes, como a ‘Fórmula dos Pontos Fortes’, que estimula a potencializar os Talentos naturais; que são a forma natural de pensamento, sentimento e comportamento do profissional para atingir resultados recorrentes. Tudo isto a partir do desenvolvimento de técnicas e a construção de uma base sólida de autoconhecimento. O reusltado é a conquista de um alto desempenho, alto engajamento e uma consciência muito mais elevada.

Porém, para que a ‘Liderança Consciente” seja aplicada de forma correta, precisamos ter em mente que as pessoas são únicas, com seus aprendizados, experiências e limites. Por isso, é importante direcionar o conceito, a partir da busca pelo líder que existe dentro de cada um, com questionamentos que parecem bem simples, mas que na realidade são cruciais, como: quanto ele sabe sobre si mesmo (valores, talentos, vulnerabilidades), quanto conhece do ambiente onde ele se encontra, quanto conhece das pessoas que trabalham com ele. Dessa forma, é possível que cada participante compreenda ainda mais a respeito dele e consiga aumentar suas capacidades pessoais e relacionais.

Além disso, é crucial que o profissional envolvido no treinamento esteja disposto a aplicar alguns exercícios importantes para o desenvolvimento de sua capacidade de liderança. A princípio, acontece o despertar do desejo de alcançar seu potencial, com o intuito de cumprir com a missão e propósito de vida. Em seguida, é exercitado o ‘Talento Consciente’, que basicamente estimula a uma expanção da consciência, onde valores e virtudes auxiliam no alcance das metas. O reconhecimento e comemoração por alcançar resultados extraordinários também é uma pauta necessária ao longo desse processo de aperfeiçoamento do líder, pois relaciona-se as tarefas com prazer e sentimentos positivos.

Por fim, mas não menos importante, ocorre a tarefa de construir a verdadeira prosperidade, que está totalmente conectada ao que cada um veio conquistar neste mundo e, a partir desse ponto, cria-se uma nova perspectiva sobre o dinheiro e a felicidade plena e duradoura. O resultado disso é a ‘Liderança Consciente’ e um líder com perspectiva integradora, que alcança seus objetivos a partir do exercício de valores e virtude, unindo humanidade e efetividade.

Adriana Sofia Cárdenas Ruiz

Coach certificada pela Gallup, especialista em talentos e valores, e sócia co-fundadora de ASYXMA awareness experience

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL

