A IMPORTÂNCIA DAS ÁRVORES

Tendo em vista a destruição que vem se sucedendo no Pantanal de Mato Grosso, Floresta Amazônica e sul do próprio Estado de Mato Grosso, não podemos aceitar esta ocorrência desastrosa, pois entendemos que as árvores se constituem no maior patrimônio ambiental existente nas cidades, já que abrigam pássaros, espalham sementes e comem insetos.

Importante ressaltar o fato de que dão sombras e diminuem a temperatura, razão pela qual, de acordo com os entendidos, o ar que se respira fica mais saudável para quem anda pelas ruas contribui para a arborização das cidades em toda a sua extensão e em toda a sua plenitude.

Temos a exaltar nesta oportunidade o dia da árvore, que é comemorado no dia 21 de setembro. Essa data, que foi escolhida por estar próxima ao início da primavera, tem por objetivo conscientizar todos os membros da sociedade respeito à importância das árvores para o meio ambiente e também para nós, seres humanos do mundo inteiro.

Como sabemos, as árvores são seres vivos em forma de vegetal, é claro, assim como a maioria dos outros seres no grupo das paisagens e do verde embelezam, não só a natureza como a todos que admiram o valor do vegetal e a contribuição que dá aos animais e às aves de toda a espécie que nele habitam.

Porém, há os que são contra a floresta, tanto é verdade que milhares delas são tombadas sem a menor piedade pelos destruidores, principalmente com a exploração da madeira, um fato que até hoje as autoridades competentes não conseguiram meios suficientes e aparelhamentos para proibição, visando punir os responsáveis por esse ato criminoso contra nossas florestas.

Entende-se que as árvores são essenciais para o meio ambiente e, consequentemente, para o equilíbrio do nosso planeta, além de oferecerem sombra e abrigo para uma grande quantidade de seres vivos. Muitos animais fazem morada nesses locais, porém, ao mesmo tempo, muitos já perderam a vida com as queimas que se verificam através das imagens da televisão.

É certo que as árvores são as responsáveis para melhorar a umidade relativa do ar, devido a evapotranspiração, sendo que os vegetais da floresta liberam grande quantidade da água por evaporação, ajudando a formação de chuvas e regulação da situação climática, porém, se não houver um paradeiro na destruição e tombamento dessa preciosidade, o mundo poderá ter sérias consequências.

Percebemos, portanto, que as árvores são mais que necessárias para o nosso planeta e, assim sendo, é fundamental preservá-las, estimular campanhas de reflorestamento e também ensinar as crianças sobre a importância dos seres vivos por meio de educação ambiental.

Há de se fazer alusão às cidades brasileiras, onde cada uma possui o mínimo de vegetal, porém, não é o suficiente para que uma cidade se complete com a maior quantidade de árvores, incentivando a população a se dedicar ao plantio de mais árvores, além daquelas já existentes, pois dessa forma teremos um mundo mais saudável e mais sorridente, oferecendo a todos o privilégio de respirar um ar que corresponda à grandiosidade da própria cidade.

Cabe ao poder público a iniciativa junto à sociedade e à própria comunidade, incentivá-las ao reflorestamento e o empenho de todos, cada um plantando de fronte à sua residência uma árvore, pois será útil para si próprio e para quem passa pelo local, onde sente o conforto de uma sombra para se livrar da temperatura do Sol.

O nome “ARVORES VIVAS”, entende-se como seres vivos, apesar de que não se mexem, a exemplo dos animais, mas sentem quando recebem o corte de um machado ou de uma folha de serra, pois têm o direito à sobrevivência, salvo quando oferecem perigo, devido a uma situação em que não há outro alternativa senão o seu tombamento, mas com a autorização do Ibama.

Façamos votos para que num futuro bem próximo as autoridades do meio ambiental, através do ministro Ricardo Salles, adotem algumas medidas mais rígidas, punindo os responsáveis pela destruição e, quanto aos incêndios, estão afetos ao vice-presidente da República Hamilton Mourão. Este, com todo o empenho dessa missão, ainda não surtiram os efeitos desejados.

Alessio Canonice

aalessio.canonice@bol.com.br

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL