A FARSA DO COVID 19

Às vezes eu me aborreço percebendo como tão poucos conseguem enganar sete bilhões de terráqueos. Refiro-me à pandemia ardilosamente propagada. China e Organização Mundial da Saúde comandam o projeto bem como forças ainda maiores tipo Nova Ordem Mundial. O portal transparência expõe o seguinte quadro em número de mortes

Nos últimos quatro meses de cada período houve: de 2018 p/ 2019 um aumento de 22.979 mortes; de 2019 p/ 2020 um aumento de 70.609 mortes. Como pode haver 92.568 mortes pelo virus até 31.07.2020 se no período o aumento real foi 70.609 mortes? Há que se considerar ainda que nas 70.609 mortes nem todas foram pelo covid, pois fatores de morbidade apressaram o óbito. A retórica do medo implantada pela OMS constitui uma perversa finalidade: corromper as finanças alheias. As forças trevosas conseguiram impor o “Fique em Casa” e predicar a ciência como fonte de absoluto saber para coibir o uso da cloroquina e demais compostos no tratamento precoce. Milhares de vidas teriam sido salvas, provas não faltam. Nunca se viu tanta ousadia e tanto roubo de governantes e empresários mancomunados que, na dor alheia se enriquecem. Ah Senhor Mandeta, cuide-se pois haverá de apiedar-se de si próprio, você e os demais e quantos o são, também do poder judiciário como também da mídia podre. Todos vocês construíram pesadas dívidas carmicas. Pagarão pelas escolhas. Toda essa construção de mando e poder gerou nas vestes do medo um imenso contingente de depressivos com suas morbidades. Sabe-se que o “medo” reduz a imunidade física favorecendo a incidência patológica. Pelas estatísticas dentre todos os positivados pelo vírus 3,41% vão a óbito. A verdade é única: o doente medicado, intubado ou não, apenas sobrevive se as vibrações do seu DNA forem mais fortes do que as do vírus. Entretanto, não há mal que sempre dure e bem que nunca se acabe: aprende-se também na dor e, doravante as nações cuidarão melhor de si próprias para evitar dores maiores..

José Luiz Ferreira

contabilista e poeta. Email: jlmirria@gmail.com – Procontabil Assessoria Empresarial Ltda.

