À DIRETORIA DA SAEC

Este manifesto é a materialização de uma profunda indignação; quando esta tem como origem um vizinho, um amigo, um parente, um cliente, um paciente, um médico da família, cada indignado, a seu modo, pensa, repensa, reflete e, se virtude houver, a alma a tudo acomoda e perdoa esquecendo o fato. Entretanto, quando a indignação tem como origem o “ENTE” público, cada formato, cada causa, cada consequência gera seus distúrbios. E quando se fala em distúrbios, e que são tantos por esse Brasil afora apesar dos bons profissionais, sempre existe um irresponsável, um incompetente nesta ou naquela função. A SAEC, empresa pública que presta relevantes serviços aos munícipes cobrando, segundo críticas alheias, valores nada democráticos é, neste ato, a referendada. É sabido que os serviços de retificação asfáltica pelas intervenções de consertos e restaurações nas canalizações procedidas são terceirizados. Ora, a empresa custeada com certeza cobra pelo justo valor, justo, portanto, que faça um bom serviço. Raras intervenções merecem elogios. São centenas ou até milhares de pequenos e médios espaços em desníveis, fruto de um péssimo conserto. Uma vergonha, uma cidade emporcalhada. Quem transita pode muito bem constatar. É um repentino sacolejar! Um não. Inúmeros! Cada bairro tem os seus! Cada motorista tem o sacolejo que não merece. E por que tem que ser assim? Porque somos idiotas. Apenas nos indignamos. Se na SAEC existe incompetente, a Câmara Municipal também tem os seus, pois acredito que todos dirigem, mas não têm a sensibilidade de diferenciar entre normalidade e sacolejo. E eis que os vereadores tem a obrigação de fiscalizar. Pobres criaturas! É desolador: o brasileiro é um povo que paga uma das mais altas taxas de impostos do mundo e o retorno é pífio. Na conformação do fato em tela pagamos o IPVA e o município tem a sua participação. Existe uma enorme arrecadação e, mesmo assim, não temos um bem de melhor qualidade. A título de exemplo, as canaletas de água construídas no governo Vinholi são um marco da incompetência: o motorista dirige a trinta por hora e, em centenas de esquinas, se obriga a reduzir a cinco por hora, caso contrário o veículo ficaria danificado. Indignação materializada aguardemos a resposta. Bom seria o reconhecimento da falha, um pedido de desculpas aos munícipes, bem como o devido reconserto. Dinheiro a entidade tem. E muito.

José Luiz Ferreira

contabilista e poeta. Email: jlmirria@gmail.com Procontabil Assessoria Empresarial Limitada.

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL

