A culpa é dos políticos ou do povo?

Foi dada a largada para mais uma disputa eleitoral.

Já tive a oportunidade de me manifestar por ocasião da última eleição para prefeito, através de um artigo com idêntico título, onde exortava os eleitores a não continuarem com os mesmos vícios de sempre, para não reclamarem depois.

Mas não adiantou, e deu no que deu.

A decepção com os eleitos foi total.

E agora vem o arrependimento e as reclamações.

Mas, com certeza, não será a nossa última decepção, e por isso vale renovar a exortação.

No entanto, deve-se perguntar se a culpa é mesmo dos políticos ou se é nossa, do eleitor (povo).

Está na hora de percebermos que a culpa é nossa.

Nossa porque somos eleitores não politizados, que valorizamos e aplaudimos a “esperteza”. E é esta a matéria-prima dos políticos.

Um povo que entende que ficar rico da noite para o dia é uma grande virtude, até maior do que formar uma família, baseada nos valores éticos e morais.

Um povo, onde o funcionário de empresa pública ou privada leva para casa, como se fosse correto, folhas de papel, lápis, canetas e clipes, para o trabalho escolar dos filhos.

Um povo que aplaude a esperteza de quem consegue “puxar” a TV a cabo do vizinho ou a internet, ou ainda que faz um “gato” para roubar energia elétrica ou água, e depois se queixa que esses serviços são caros.

Um povo que não respeita a natureza e atira lixo nas ruas e depois reclama do prefeito que não limpa os esgotos.

Um povo que não tem memória e nem consciência política, e que vende o seu voto por um punhado de telhas, por um tanque de gasolina ou por uma cesta básica.

Um povo que compra carteira de motorista, diploma de conclusão de curso superior e falsifica ou compra atestados médicos para justificar faltas ao serviço.

Um povo que não respeita as crianças e nem os idosos, e finge estar dormindo para não ceder lugar no ônibus, enquanto os inválidos ficam em pé.

Um povo que “molha” a mão de um guarda de trânsito para não ser multado por ter tomado uma “cervejinha”, ou se orgulha de ter praticado a famosa “carteirada”.

Essa “esperteza do povo” nada mais é do que uma desonestidade que começa em pequena escala, até evoluir para grandes escândalos.

Este é o retrato do povo, que é a matéria-prima dos políticos que tanto criticamos, mas que saíram do seio deste mesmo povo, e eleitos por nós.

De nada adianta reclamar depois, enquanto não forem erradicados os vícios que temos como povo. Devemos sempre ter em mente que os políticos apostam na memória curta do povo.

Mas se quisermos iniciar mudanças, devemos, nas próximas eleições, analisar cada candidato antes de outorga-lhe uma procuração por 4 anos, ou 8 anos como é o caso dos Senadores.

Voto nada mais é do que uma manifestação de confiança neste ou naquele candidato. O eleitor está lhe prestando a maior das homenagens ao dar-lhe o voto, que nada mais é do que declarar que confia nele.

Mas, não deveria ser tão simples assim. Deveria ser construído uma relação de confiança. Deveria antes ser analisado se o candidato merece a sua confiança. Se ele já prometeu e não cumpriu, é sinal de que já traiu a sua confiança, e por isso não merece nova chance. Se prometeu governar todo o período para o qual foi eleito, e agora larga tudo, para alçar voo mais alto, isto é promessa não cumprida.

Se um candidato tem como mote de campanha ser um cidadão honesto, cuidado com este tipo de candidato. Honestidade é uma virtude, mas também um dever de cada um. Quem é honesto não precisa falar. Suas atitudes falam por si só.

O nosso Estado precisa de políticos que façam história, e não de políticos que contam história. Nós, povo, temos que mudar. E se não mudarmos, não precisamos depois procurar os culpados. Basta cada um de nós se olhar no espelho e encontrará um culpado.

Pense nisso. Mas pense agora, enquanto é tempo.

Otacílio Peron

