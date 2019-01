A Cada Trimestre, Associação Mahatma Gandhi Publica Balanço de Atividades

A cada trimestre, a Associação Mahatma Gandhi, gestora das Unidades Básicas de Saúde de Catanduva, publica o balanço de atividades. Nos últimos três meses avaliados, setembro, outubro e novembro, as metas foram superadas. Ao todo, 35.352 consultas médicas, 17.068 consultas de enfermagem, 16.336 atendimentos odontológicos, 1.831 consultas com farmacêuticos, 3.591 consultas com fisioterapeutas e 750 atendimentos com fonoaudiólogos, dentre outros itens.

“Desde que assumimos a gestão das unidades, as metas sempre foram atingidas, no entanto, neste último trimestre, referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 2018, superamos ainda mais as expectativas. Um resultado semelhante ao trimestre anterior”, ressalta Tiago Silva, coordenador técnico da Associação Mahatma Gandhi.

O contrato entre a Prefeitura Municipal de Catanduva e a Associação Mahatma Gandhi estipula metas mensais a serem cumpridas, com avaliações trimestrais.

“Os números alcançados na maioria das metas são, realmente, expressivos. Este resultado expressivo e tão favorável é o reflexo de uma filosofia de gestão humanizada e com responsabilidade. Cada colaborador é responsável por este desempenho. Por isso aproveitamos essa oportunidade para parabenizá-los e, acima de tudo, agradecer a dedicação de todos e o compromisso para com a excelência do nosso trabalho”, comemora o vice-presidente da instituição, Marcelo Fernandes dos Santos.

O presidente da Associação Mahatma Gandhi, doutor Luciano Lopes Pastor, ressalta ainda que o trabalho é pautado com ética e seriedade. “A prefeitura municipal de Catanduva, através da Secretaria Municipal de Saúde, trabalha com uma seriedade ímpar. Quando os dois lados têm um objetivo comum, que é o de proporcionar um atendimento digno e de qualidade à população, tudo fica mais estimulante. A cada trimestre estamos aumentando o percentual sobre as metas estipuladas. Quem sai ganhando é o cidadão catanduvense”.

Karla Sibro

Da Reportagem Local