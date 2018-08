A cada hora, 466 animais são vacinados contra a raiva em Catanduva. A média leva em consideração o último fim de semana em que foram 7.460 cães e gatos imunizados na área urbana. Os dados foram divulgados ontem (28) pela Secretaria Municipal de Saúde.

Foi justamente no último fim de semana que teve início a vacinação nos bairros de Catanduva. No total, foram disponibilizados 45 pontos móveis para atendimento que resultaram em 6.392 cães e 1.068 gatos vacinados.

O resultado superou em quase 37% a margem alcançada no primeiro final de semana de vacinação nos mesmos pontos móveis vistos no ano passado, conforme aponta a Secretaria Municipal de Saúde.

A campanha continua nos bairros no sábado (1º) e domingo (2) com atendimento das 9 às 17 horas em horários intercalados em cada região da cidade. Também há a opção de levar o animal para ser vacinado no Centro de Controle de Zoonoses. Quem possui mais de seis animais, pets bravos ou com dificuldade para serem levados aos pontos de vacinação podem agendar as doses pelo telefone (17) 3524-2445. A vacinação é de graça.

Na região rural da Cidade Feitiço foram aplicadas 2.224 doses. Os números levam em consideração as fazendas, sítios e chácaras que ficam no entorno de Catanduva. A meta é vacinar 20.888 animais.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local