A Cada Duas Horas, Ouvidoria Recebe um Chamado

A cada duas horas, a Ouvidoria de Catanduva recebe um chamado. O número leva em consideração as 3.040 manifestações recebidas pelo Departamento de Informática da Prefeitura no período de janeiro a junho deste ano. A média é de 17 reclamações a cada dia. Desde quando foi lançado, em 19 de novembro do ano passado, foram 3.754 manifestações dos moradores.

Entre as queixas, os assuntos são diversos, desde relacionados à iluminação pública, até buracos em via, meio ambiente, saúde e trânsito. Os atendimentos nas unidades de saúde também são motivos de manifestações, além de focos de dengue, assuntos relacionados ao pátio de serviços e as relacionadas ao setor de finanças.

Do número total de reclamações registradas em 2018, 2.538 foram finalizadas, 474 estão em processo de constatação/ execução, 25 não foram constatadas e três foram encerradas como “sem resolução”.

Com o “Ouvidoria Catanduva”, é possível enviar pelo celular, as reclamações, denúncias ou elogios. Também é possível acompanhar o pedido pelo telefone. O sistema está disponível para instalação para Android ou iOS. “A Prefeitura de Catanduva implantou um novo sistema de Ouvidoria, com três canais de acesso ao usuário: pelo site oficial, por aplicativo de celular (com versões disponíveis para Android e iOS) e pelo telefone 0800. O modelo entra no ar para aproximar cidadão e poder público, e facilitar a gestão das demandas”, informou a assessoria de comunicação da Prefeitura na época do lançamento.

Além de registrar a manifestação do morador, com o aplicativo é possível enviar foto do problema, a localização por meio do GPS e monitorar o andamento da reclamação. Dentre as vantagens, estaria a integração ente os setores da Prefeitura e maior rigor no acompanhamento das demandas que devem ter prazo para retorno ao cidadão.

Para acessar é necessário realizar o cadastro com nome, e-mail e senha, além de permissão para acessar localização. Feito o cadastro, o aplicativo já identifica a localização do reclamante e indica o espaço para relatar o problema. Também é possível acessar o sistema pelo site da Prefeitura – www.catanduva.sp.gov.br. Outra opção é o telefone 0800-772-9152, que funciona das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local