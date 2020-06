A BONECA QUE VIAJOU O MUNDO

Esta é mais uma daquelas histórias que viraliza nas redes sociais e que traz uma mensagem interessante. Além de verdadeira, revela a sensibilidade de um escritor famoso diante da angustia de uma criança. Vamos a ela. – “Um ano antes de sua morte, Franz Kafka, considerado pelos críticos como um dos escritores de língua alemã, mais influentes do século XX(* 03/07/1883, Praga, Tchéquia – + 03/06/1924, Kierling, Klosterneuburg, Áustria) viveu uma experiência singular. Passeando pelo parque de Steglitz, em Berlim, encontrou uma menina chorando porque havia perdido sua boneca. Kafka ofereceu ajuda para encontrar a boneca e combinou um encontro com a menina no dia seguinte no mesmo lugar. Não tendo encontrado a boneca, ele escreveu uma carta como se fosse a boneca e leu para a garotinha quando se encontraram. A carta dizia : ´Por favor, não chore por mim, parti numa viagem para ver o mundo.´ Durante três semanas, Kafka entregou pontualmente à menina outras cartas, que narravam as peripécias da boneca em todos os cantos do mundo: Londres, Paris, Madagascar…Tudo para que a menina esquecesse a grande tristeza! Esta história foi contada para alguns jornais e inspirou um livro de Jordi Sierra i Fabra ( Kafka e a Boneca Viajante ), onde o escritor imagina como teriam sido as conversas e o conteúdo das cartas de Kafka. No fim, Kafka presenteou a menina com uma outra boneca. Ela era obviamente diferente da boneca original. Uma carta anexa explicava: “minhas viagens me transformaram…”. Anos depois, a garota encontrou uma carta enfiada numa abertura escondida da querida boneca substituta.

O bilhete dizia: ´Tudo que você ama, você eventualmente perderá, mas, no fim, o amor retornará em uma forma diferente´.” Lindo, não é mesmo?

José Carlos Buch

