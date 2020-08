Sinistra é a aventura da tirania. É tenebrosa a existência dos seres que se julgam predestinados ao poder. Sua aspiração maior é fanatizar multidões para conduzi-las passivamente à catástrofe!

A Humanidade está cansada da funesta espécie dos carismáticos. São os tais que não têm pensamento. Têm apenas conveniência. Necessariamente, são o resultado da fragilidade coletiva. Surgem em dado instante de desfalecimento das virtudes das massas. Não há cultura mais explosiva do que a combinação da utopia com a ignorância.

A democracia, via de regra, é a primeira vítima dos seres monstruosos que tiveram em Josef Stalin e Adolf Hitler, os protótipos mais bem definidos, com tantos imitadores, que nem ao menos possuíam a escusa da genialidade! Via de regra, eles começam mal. E terminam pior. Afinal, não há nada tão temível como a má-fé em ação!

Tivemos a sorte —— e bota sorte nisso! —— de ver o mais recente espécime deles ser afastado de cena, deixando livre espaço para a recuperação dos danos, materiais e morais, que trouxe à luz, com foco nefasto na dicotomia nós-e-eles! Em seu meio, o mérito foi trocado pela convicção distorcida. A competência, pela militância. E a graduação, pela carteirinha de filiação.

O Brasil tem que aproveitar a oportunidade. Com entusiasmo, há de opor-se, sempre, a que surjam outros de menor ou igual tomo, eis que, como se sabe, sempre serão capazes de assenhorear-se do espírito simples do povo. As redes sociais trazem em seu bojo a convicção de que nós, os brasileiros, não queremos iluminados. Nem predestinados! Não queremos detentores de forças da natureza. Tampouco escolhidos pelos deuses. Nem os que em seus partos estiveram presentes fadas maravilhosas. Também não queremos ungidos. Nada de portadores de encantamentos e magnetismo. Nada de embusteiros e mistificadores. Nada de falsos profetas, que só pensam no Brasil em termos de megalomania, dignos da cadeia ou do hospício. É óbvio: aquilo que se põe na panela é o que vai para o prato.

Queremos, doravante, no comando da nação e em todos os seus pontos administrativos, homens capazes, naturais, simples, com a média das virtudes dos concidadãos, inspirados no bem da comunidade, e que não se proponham a realizar nada que não esteja ao alcance dos estadistas fazer.

Queremos cidadãos honestos, experientes, amadurecidos, e que tragam em sua bagagem boas intenções.

Evitemos, sempre, os erros grosseiros cometidos no passado. Nada de acolher substitutos de plantão. Assim o fizemos nas últimas eleições: rechaçamos a figura do postiço. Afinal, não são as mãos no fundo do palco que puxam as cordinhas do títere?

Uma vez escolhido o homem, devemos deixá-lo governar. Sem críticas destrutivas. Sem disposição de fustigá-lo. Com compreensão. Sem pressões. Sem segundas intenções. Ele tem um papel a desempenhar. Vamos deixá-lo desempenhar o seu papel. Afinal, ele foi eleito para isso.

Marcílio Dias

Advogado

