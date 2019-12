A Associação Mahatma Gandhi Anuncia Serviços Da Instituição Em Novo Horizonte

A Associação Mahatma Gandhi fazendo a gestão de saúde em municípios de destaque do interior do Estado de São Paulo, como Catanduva, Araçatuba, Barretos e Bebedouro, agora Novo Horizonte também passa a contar com os serviços da instituição.

Vencedora no processo licitatório, a Associação Mahatma Gandhi acaba de sacramentar Contrato de Gestão para Gerenciamento, Operacionalização e Execução de Ações Assistenciais e Serviços da UBS Santa Clara, UBS São Benedito, UBS Alvorada, UBS São Vicente, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I), Centro de Saúde II (Policlínica), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Centro de Especialidades Odontológicas e Laboratório de Prótese, Laboratório de Análises Clínicas, Ambulatório Saúde da Mulher e Serviços de Controle de Zoonoses, no município de Novo Horizonte.

“Estamos muito felizes com mais esta missão que acabamos de assumir, fruto de todo um trabalho que a Associação Mahatma Gandhi realiza em 15 municípios de cinco estados brasileiros. E o melhor é saber que a semente foi plantada aqui, em solo catanduvense. O trabalho realizado em Catanduva e o nível de satisfação da população foram fatores determinantes para vencermos os processos licitatórios nessas cidades, o que é motivo de orgulho para toda a nossa cidade”, afirma o vice-presidente da instituição, Marcelo Fernandes.

O presidente Dr. Luciano Lopes Pastor informou que num primeiro momento estarão gerando empregos para 89 colaboradores. Também haverá geração de recursos, movimentando a economia e recolhendo impostos a favor da nossa região.

Toda a parte administrativa será centralizada em Catanduva e nossa estrutura está sendo incrementada para que a população de Novo Horizonte conte com um trabalho de excelência na área da Saúde.

Novo Horizonte é uma cidade de destaque no interior do Estado de São Paulo. Com aproximadamente 40 mil habitantes, é administrada pelo prefeito Toshio Toyota, em seu quarto mandato, sempre promovendo mudanças significativas no município, através de uma gestão integrada e participativa em todas as áreas, principalmente da saúde, indo ao encontro da linha de conduta da Associação Mahatma Gandhi e confirmando o slogan “Saúde é Assim que se Faz”.

Ariane Pio

Da Reportagem Local