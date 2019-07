A Arte Como Agente Transformador De Uma Vida

Que a arte é capaz de transformar vidas, disso ninguém duvida. Não é raro vermos, em televisões e noticiários, pessoas que superaram algum grande problema através da pintura, da dança, do teatro ou de qualquer ramificação que a arte permita explorar. Aqui, na Cidade Feitiço, não podia ser diferente.

“É muito difícil, pra mim, achar palavras para descrever a dança, o que a arte em um sentido geral me proporcionou”, diz a jovem Beatriz Menzani, que faz parte da Way Company, um grupo de dança que atua na área artística do município de Catanduva há mais de três anos. Beatriz deu uma entrevista ao O Regional e contou, de forma direta, sobre a grande influência que as produções artísticas com que se envolveu influenciaram na formação da pessoa que é.

“Eu entrei no mundo artístico por causa de uma professora que eu admirava muito. Desde pequenininha, por achar que eu tinha talento para ser artista, ela me colocava para fazer peças teatrais em escolas. Já na dança, comecei quando tinha uns seis anos, e foi nela que eu aprendi a ter disciplina”.

Porém, algumas dificuldades impediram o progresso da artista no caminho da dança. “Infelizmente, eu tive que parar de dançar alguns anos depois, mas nunca deixei de acompanhar os trabalhos artísticos da cidade, até porque sei o quanto é duro para um artista viver de cultura”. Não apenas isso, anos depois, uma doença a assombrou ainda mais: a depressão.

“Quando eu completei 16 anos, tive uma depressão muito forte. Eu fazia acompanhamento psicológico, mas chegou uma hora em que eu não sentia melhoras”, relatou Beatriz. Contudo, engana-se quem pensa que essa história terá um final triste.

Além do devido acompanhamento profissional, essencial para o diagnóstico e qualquer tratamento, a psicóloga viu outra maneira de ajudar a jovem: levando-a de volta ao caminho da arte. “A minha psicóloga, me vendo nessa situação, pediu pra eu, pelo menos, tentar voltar a fazer algumas aulas de dança por semana. E foi onde eu conheci o Matheus Matos, que é o coreógrafo da Way Escola de Dança. Eu comecei a frequentar as aulas dele, e graças a ele que eu sentia vontade de sair da cama e fazer algo por mim mesma. Minha melhora foi inexplicável”.

A arte, conforme fica provada pela história de Beatriz, se torna um agente transformador de vida. Foi pouco depois de voltar ao mundo da dança, que ela recebeu alta da assistência psicológica. “Foi a minha psicóloga, mesmo, que me disse que o que me salvou foi a dança”, ressalta, finalizando a entrevista dizendo que, atualmente, não se vê sem a dança em sua vida.

Cultura em Catanduva

Após contato da equipe do O Regional, a Secretária de Cultura, Cris Anovazzi, reforçou as atividades artísticas realizadas na Cidade Feitiço e o incentivo existente na cidade: “buscamos trabalhar num modelo de gestão compartilhada, por meio de parcerias com coletivos artísticos e trabalhadores da cultura, realizando ações em conjunto. Uma política cultural voltada à afirmação da identidade e à conquista da autonomia da classe, caminhando na construção de uma nova forma de relação pautada no diálogo e na colaboração. Realizamos desde 2017 diversas ações em parceria com lideranças e coletivos: Festival de Teatro, Rock Fest, Mostra Ubuntu (Consciência Negra), Festival Literário Dell’arte, Move Dance (Festival de Dança), dentre outros”.

Da Reportagem Local