A AB Triângulo do Sol apoia campanha “São Paulo Mais Humana”

A AB Triângulo do Sol está veiculando, nos letreiros eletrônicos das rodovias, a mensagem “www.saopaulomaishumana.sp.gov.br / Conheça e faça a sua doação”, para reforçar a divulgação da plataforma “São Paulo Mais Humana”, que visa conectar cidadãos a entidades que necessitam de ajuda. A ação acontece até o final deste mês e faz parte do apoio da Artesp ao Fundo Social de São Paulo.

Acessando o site ou o aplicativo, o usuário terá acesso a organizações cadastradas próximas a ele e poderá, a partir de filtros de pesquisa, escolher a forma como deseja ajudar (doação ou voluntariado). Por meio do recurso de geolocalização, o cidadão pode definir um raio de busca, que varia de 1 a 50 quilômetros do endereço indicado, para localizar instituições que estejam dentro da área de interesse.

O processo de doação é simples. Primeiramente, é preciso definir o raio de localização da entidade. Depois, basta selecionar a causa desejada: crianças e adolescentes, idosos, mulheres, pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua ou outras categorias. Por último, escolher de que forma pode ajudar as mais de 16 mil entidades cadastradas no Fundo Social: com materiais, tempo (serviço voluntário) ou vaga de trabalho (para jovens e adultos atendidos pelas ONGs cadastradas). Antes de fazer doações, certifique-se que o produto está em bom estado.

AB Triângulo do Sol |

Programa de

Concessões Rodoviárias

do Estado de São Paulo

A concessionária AB Triângulo do Sol é responsável pela administração de 442 quilômetros de rodovias que compreendem o Lote 9 do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo: Rodovia Washington Luís (SP-310), entre São Carlos e Mirassol; Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), de Matão a Bebedouro; e Rodovia Carlos Tonanni / Nemésio Cadetti / Laurentino Mascari / Dr. Mario Gentil (SP-333), entre Sertãozinho e Borborema.

AB Triângulo do Sol |

AB Concessões

A concessionária AB Triângulo do Sol pertence à AB Concessões, que tem como controlador o grupo italiano Atlantia. A AB Concessões figura entre as principais companhias de concessão rodoviária do Brasil e administra mais de 1,5 mil quilômetros de rodovias, sendo responsável pelas concessionárias paulistas AB Triângulo do Sol, AB Colinas, Rodovias do Tietê e, no estado de Minas Gerais, a AB Nascentes das Gerais.

Ariane Pio

Da Reportagem Local