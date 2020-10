A AB Concessões Abre Processo Seletivo Para Contratação De Especialista Financeiro

A AB Concessões abriu processo seletivo para contratação de especialista financeiro para trabalhar em São Paulo/SP. Podem se candidatar para a vaga os candidatos que atendam os seguintes requisitos:

Superior completo em administração de empresas, economia, contabilidade, engenharia, matemática ou física; Experiência comprovada na área, como modelagem financeira, planejamento financeiro, project finance e M&A; Desejável experiência no segmento de concessões de rodovias; Conhecimento do sistema SAP; Inglês fluente será um diferencial. O colaborador será responsável pela execução de atividades e projetos de média e alta complexidade na área de finanças, incluindo previsão orçamentária, FP&A, estudos de viabilidade econômico-financeira, gestão e estruturação de dívidas, planejamento econômico e financeiro, relações com investidores e demais atividades associadas à função.

A empresa oferece salário fixo em regime CLT, vale alimentação, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, participação nos lucros e resultados, além de diversos programas de desenvolvimento pessoal e profissional.

Os interessados em participar do processo seletivo devem enviar um e-mail de inscrição com o currículo atualizado para vagas@abconcessoes.com.br, até o dia 07 de outubro, com o assunto ESPECIALISTA FINANCEIRO.

Ariane Pio

Da Reportagem Local