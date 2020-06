A 4 Dias Para Fim de Prazo, 79,8% dos Contribuintes Enviaram Declarações do IR

A quatro dias para o fim de prazo da entrega das declarações do Imposto de Renda, ainda são esperados 20,2% de contribuintes para finalizarem o envio. Na região de São José do Rio Preto, que abrange Catanduva e mais 71 municípios, até ontem por volta do meio-dia, 79,8% das declarações haviam sido transmitidas. Foram ao todo 24, 4 milhões de declarações recebidas pelos sistemas da Receita. O Volume esperado é de 32 milhões de documentos.

A Receita alerta que os contribuintes não deixem a entrega para última hora. “Se perderem o prazo, estarão sujeitos ao pagamento de uma multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido”, afirma.

Período de entrega termina no próximo dia 30 de junho.

Para quem tiver dúvidas ou dificuldades no preenchimento da declaração, a Receita Federal, em parceria com diversas instituições de ensino, conta ainda com o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF). Através dele, o contribuinte dispõe de mais um canal de atendimento, virtual e gratuito, para esclarecimentos. Acesse o link abaixo para mais informações:

https://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2020/junho/naf-orienta-sobre-as-declaracoes-do-irpf-e-do-mei

Lembrando também que as orientações sobre a Declaração do IRPF 2020 estão disponíveis em: http://receita.economia.gov.br/interface/cidadao/irpf/2020

Receita Federal do Brasil possui sistema informatizado de cruzamento de informações. Assim, para que a Declaração do Imposto de Renda das Pessoas Físicas não seja retida na malha fiscal ou selecionada para fins de fiscalização, em consequência dos vários cruzamentos, deverá ser preenchida com valores reais e corretos, declarando todos os rendimentos tributáveis recebidos de Pessoas Físicas e Jurídicas, inclusive dos dependentes, independentemente do valor.

As deduções, tais como, despesas médicas e com instrução, entre outras, deverão ser declaradas com base em documentos idôneos e apenas quando se referirem a serviços efetivamente prestados e pagos.

Se a Declaração tiver alguma pendência ficará retida na malha fiscal. Se for o caso, deverá ser retificada espontaneamente pelo contribuinte, corrigindo os erros cometidos. Não é possível a retificação da Declaração após o início de procedimento de fiscalização.

Se o contribuinte entender que a Declaração retida em malha fiscal está correta e possuir toda a documentação comprobatória das informações declaradas, ele tem duas opções. A primeira é solicitar, através do site da Receita, a antecipação da análise da documentação que comprova as informações com pendências. Para a Declaração do Imposto de Renda deste ano, só é possível agendar atendimento a partir de janeiro do ano seguinte. A segunda opção é aguardar intimação ou notificação de lançamento da Receita Federal para, só então, apresentar a documentação comprobatória.

É importante ressaltar que a restituição de quem tiver a Declaração retida na malha fiscal também ficará retida até que a pendência seja resolvida.

Karla Konda

Editora Chefe

Compartilhe isso: Twitter

Facebook