9ª Jornada Científica E Tecnológica Tem Inscrições Abertas Para Estudantes Das Etecs

Estudantes de graduação, pós-graduação, pesquisadores e alunos das Etecs, têm até 1º de setembro para submeter trabalhos em seis áreas temáticas. As inscrições começaram ontem (15) para a nona edição da Jornada Científica e Tecnológica (Jornacitec) realizada pela Fatec de Botucatu.

Realizada desde 2012, a Jornacitec publicou mais de 1,5 mil pesquisas em seis áreas temáticas: Agronegócio, Ciência da Computação, Gestão Empresarial, Logística, Produção Industrial e Saúde. O evento já contou com a participação de mais de 100 instituições de ensino públicas e privadas do Brasil e do exterior.

A mostra de trabalhos está prevista para 03 a 06 de novembro, na sede da Fatec Botucatu. Caso as recomendações de distanciamento social ainda estejam em vigor, a jornada pode ocorrer de forma remota. Para os interessados em participar deve acessar o site: www.fatecbt.edu.br/jornacitec

A Fatec Botucatu fica na Avenida José Ítalo Bacchi, s/nº – Jardim Aeroporto.

Sobre o Centro Paula Souza – Autarquia do Governo do Estado de São Paulo vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Centro Paula Souza (CPS) administra as Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e as Escolas Técnicas (Etecs) estaduais, além das classes descentralizadas – unidades que funcionam com um ou mais cursos, sob a supervisão de uma Etec –, em cerca de 300 municípios paulistas. As Etecs atendem mais de 224 mil estudantes nos Ensinos Técnico, Integrado e Médio. Nas Fatecs, o número de matriculados nos cursos de graduação tecnológica supera 85 mil alunos.

