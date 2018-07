A 9ª Caminhada do Batom e do Bigode oferece 15 pontos de inscrição. A caminhada será no dia 15 de julho, a partir das 9 horas, na frente da sede do Sindicato do Comércio Varejista de Catanduva (Sincomercio). O percurso é de cinco quilômetros. O evento é promovido pelo Conselho da Mulher Empresária e conta com o apoio do sindicato.

Para realizar a inscrição basta levar cinco pastas de dente e cinco sabonetes. Os participantes ganharão um kit que deve ser retirado no dia do evento.

Segundo a assessoria de imprensa do Sincomercio, todo material arrecadado será doado para entidades beneficentes da cidade.

A novidade de 2018 é que quem não tiver tempo de realizar a inscrição em um dos pontos, poderá fazer no dia da caminhada e pagar R$ 30.

De acordo com a presidente do Conselho da Mulher Empresária, Lourdinha Dalto, o evento além de ser solidário também promove e incentiva a prática esportiva.

“A caminhada do Batom e do Bigode é um evento onde seus participantes contribuem com as entidades beneficentes da cidade, uma vez que todos os produtos arrecadados são direcionados a elas, mas também faz com que seus participantes reflitam sobre a importância da prática de atividades físicas para o corpo, mente e a saúde”, destaca Lourdinha.

A presidente destaca ainda que a edição deste ano deve atrair um público recorde e convida a todos para não ficarem de fora.

A assessoria informa que às 9 horas será a concentração dos participantes, às 9h30 o aquecimento e às 10 horas terá início a caminhada. O percurso será ao longo da Avenida Benedito Zancaner com retorno à sede do Sincomercio.

“Os pontos de inscrição são: Dalto Joias, Sonhare Moda íntima, Michey Modas, Casa Fátima, Yes Yet, Marly Tecidos, FG Cosméticos, Ouro Mil Joias, Ótica A Ocular, Dondoca, Livraria Olavo Bilac, Ótica Ponto de Vista, Luciana Magazine, Sesc e Sincomércio”, ressalta a assessoria.

SERVIÇO

Mais informações podem ser obtidas pelo tefelone (17) 3531-5900.

Karla Sibro

Da Reportagem Local