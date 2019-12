99 jovens foram imunizados no “Dia D” de vacinação contra o sarampo em Catanduva

Sábado (23) foi dia de ouro para o Basket de Catanduva. As equipes Dragons Smelt Catanduva sub 19 e Projeto Bola na Cesta sub 12 feminina, foram campeãs da Copa Monte Líbano no último sábado, (23), as equipes disputaram o campeonato durante o ano todo e na final Dragons Smelt venceu o Clube Monte Líbano.

No último sábado (30), foi realizado o “Dia D” de Mobilização contra o sarampo. O foco dessa etapa foi imunizar jovens com idades entre 20 e 29 anos, que não foram vacinados ou estavam com alguma dose em atraso. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 99 jovens foram imunizados e 249 pessoas compareceram às unidades de saúde para a verificação de carteiras de vacinação.

Ao todo 23 postos participaram da imunização, foram eles: UBS Central, USF Imperial, USF Flamingo, USF Euclides, USF Santa Rosa, USF Lunardelli, USF Nosso Teto, USF Santo Antônio, USF Gaviolli, USF Pedro Nechar, USF Alpino, USF Bom Pastor, USF Pachá, USF Del Rey, USF Nova Catanduva, USF Solo Sagrado, UBS Vila Soto e UBS Vertoni, USF Theodoro, USF Monte Líbano, UBS Glória, USF Gabriel Hernandes e USF Sales.

Desde o início da campanha, a Secretaria Municipal de Saúde tem adotado uma série de ações para facilitar o acesso à vacina em toda a cidade. Dentre as iniciativas, as equipes de saúde se mobilizaram em busca ativa nas escolas e faculdades para chegar ao público-alvo.

Catanduva contabiliza 11 casos de notificados de sarampo em 2019. Desses, cinco foram diagnosticados com a doença. Quatro exames tiveram resultado descartado e dois permanecem em investigação.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local