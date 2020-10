937 Doses da Vacina Contra Poliomielite Foram Aplicadas no Dia “D”

O final de semana foi de mobilização para vacinar crianças contra a poliomielite, a popular paralisia infantil. No “Dia D”, realizado no sábado, dia 17, as 23 unidades de saúde nos bairros estiveram com as portas abertas das 8 às 17 horas para receber a demanda. A etapa faz parte da Campanha Nacional de Vacinação contra a Pólio, destinada a imunizar crianças de 1 ano a menores de 5 anos, de forma indiscriminada.

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou o balanço da vacinação contra a pólio. De acordo com a prévia, 937 doses da vacina – com as gotinhas – foram aplicadas. Além da imunização contra a pólio, o “Dia D” foi de oportunidade para colocar a carteira de vacinação de crianças e adolescentes em dia. Ao todo, o movimento nas unidades de saúde rendeu 359 atualizações de carteirinha vacinal. O objetivo da vacinação é manter o país livre da doença. Crianças e adolescentes menores de 15 anos também poderão atualizar a caderneta de vacinação, com a aplicação de doses pendentes, se necessário. Atualmente, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) oferece 18 vacinas para crianças e adolescentes, com esquemas vacinais diferenciados, condição que impõe uma complexidade para a garantia de manutenção de altas coberturas.

Cerca de 5 mil crianças estão na faixa etária para a vacina. A meta é imunizar, ao menos, 90% desse público. A Campanha de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação começaram em 5 de Outubro e seguirão até o dia 30.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local