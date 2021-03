93% dos Catanduvenses não Receberam 1ª Dose da Vacina Contra Covid-19

Dados do Painel Interativo do Covid-19 (PI-COVID-19), afirmam que do total de 122.497 catanduvenses 93% não receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19.

O detalhamento sobre as vacinas aplicadas mostra ainda que apenas 25% receberam a segunda dose e 75% a primeira, o equivalente a 7% da população. As informações são baseadas no boletim do vacinômetro divulgado no último sábado, dia 26.

O PICOVID é um observatório de dados sobre a COVID-19 a nível municipal, com o objetivo de produzir uma base de conhecimento sólida, ampla e de fácil entendimento sobre a COVID-19. Pode ser usado tanto pela população local para melhor entendimento da situação, quanto por gestores e autoridades como auxílio na tomada de decisão.

Desenvolvido pelos catanduvenses Adriano Henrique Cantão, 29 anos, mestrando em Computação Aplicada a Sistemas Complexos pela USP de Ribeirão Preto, e Rafael Biagioni de Fazio, 21 anos, graduando em Informática Biomédica pela USP de Ribeirão Preto, o PICOVID tem como projeto voluntário gerar conhecimento sobre a evolução dos casos de COVID-19 em Catanduva.

O PICOVID começou em Catanduva e foi crescendo. Atualmente, possui 11 cidades do interior de SP mapeadas, mas pode ser utilizado por quaisquer cidades do país – de forma gratuita.

Para os interessados em acompanhar as atualizações do PICOVID, basta acessar o site picovid.com.br. Também é possível acompanhar em pelas redes sociais instagram.com/picovid.catanduva e fb.com/picovid.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local