900 colaboradores da Fundação Padre Albino tomarão primeira dose da CoronaVAC

Na quinta-feira, 21 de Janeiro, a Fundação Padre Albino prosseguiu com a vacinação contra a COVID-19. Cerca de 900 profissionais da linha de frente da Ala COVID receberão a primeira dose da CoronaVac nos próximos dias.

A Fundação necessita de cerca de 3.400 doses para vacinar todos os profissionais na primeira fase. “A nossa instituição tem três pilares: saúde, educação e assistência social, porém todos estão diretamente ligados à área da saúde, atuando junto à população, uma vez que somos referência no ensino superior, preparando profissionais da área há mais de 50 anos”, afirmou Renata Rocha Bugatti, diretora de Saúde e Assistência Social da Fundação Padre Albino.

A CoronaVac está sendo aplicada em profissionais que lidam diretamente com o público suspeito e confirmado, como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos e auxiliares de enfermagem, auxiliares de hotelaria, copeiras, manutenção, recepcionistas, área administrativa, vigias, entre outros.

Em comunicado ao jornal O Regional, até sexta-feira (22), final da tarde, haviam sido vacinados 716 colaboradores.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local