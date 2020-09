8ª Edição Da Semana Move Em Ambiente Digital Vai Até Domingo

Coordenada pelo Sesc São Paulo na América Latina, com o apoio da ISCA – International Sports and Culture Association –, a 8ª edição da Semana Move está sendo realizada entre os dias 19 e 27 de setembro de 2020. A edição será no ambiente digital com diversas atividades propostas por meio das redes sociais e sites das organizações participantes., com as hashtags #SemanaMove #SemanaMoveTransforma.

Mesmo com essa mudança no modelo de ação, o objetivo segue o mesmo: promover ações que destaquem os benefícios da prática regular de atividades físico-esportivas e de lazer para melhoria da saúde das pessoas.

A realização de atividades em ambiente digital será pautada em conectar pessoas e parceiros “Movedores”, formando uma grande rede de ações online.

Pílula de Informação é uma série de quatro ações, de 22 a 25 de setembro, que trazem informações sobre doenças comuns da atualidade: diabetes, colesterol alto, hipertensão e osteoartrite. Nos vídeos, como o exercício pode colaborar no controle dessas morbidades e promover bem estar no dia a dia. Com apresentação de Vitória Domingues, serão veiculados das 10h às 10h30, no Instagram e Facebook

Hoje (24), ao vivo no YouTube e Facebook do Sesc Consolação às 20h, CÍrCuLOS de conversas: Qual o legado das mulheres no esporte? Abre um espaço de diálogo, expressão e escuta de mulheres que se relacionam com o Esporte. Jackie Silva, uma das pioneiras no vôlei de praia, primeira brasileira a conquistar uma medalha de ouro olímpica em Atlanta, 1996, ao lado de Sandra Pires, participa com Terezinha Guilhermina, referência do atletismo paralímpico, dona de seis medalhas em Jogos Paralímpicos, três delas de ouro. Mediação de Mayra Siqueira, ex-nadadora e jornalista esportiva, com cobertura da Copa do Mundo de 2014 e Jogos Olímpicos de 2016, e apresentação de Janaína Lima, monitora de esportes no Sesc Consolação.

Um encerramento coletivo será realizado no dia 27, das 16h às 17h, no Instagram e Facebook das unidades Carmo, Florêncio de Abreu, Parque Dom Pedro, Itaquera e Belenzinho, que promoverão movimento corporal com orientação de seus educadores. Esta atividade contará com áudio descrição e tradução de Libras.

+ SEMANA MOVE – Coordenada pelo Sesc São Paulo e consolidada como um dos principais movimentos no combate ao sedentarismo, a Semana Move é realizada desde 2015 na América Latina, com apoio da ISCA – International Sports and Culture Association.

Ariane Pio

Da Reportagem Local