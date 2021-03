84% Dos Lojistas de Shopping Demitiram e 53% Temem Pelo Fechamento Definitivo, Afirma Alshop

Mais de 80% dos lojistas de shopping já demitiram desde o início da pandemia do novo Coronavírus. E mais da metade dos associados, 53%, temem pela continuidade da crise, que pode levar a um fechamento definitivo e a novas demissões, enquanto pouco mais de ⅓ dos associados, 35%, ainda seguem confiantes na recuperação das vendas no pós-pandemia.

Os dados são de uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop) com empresas associadas que representam mais de 9 mil pontos de venda em todo país sobre o enfrentamento da crise econômica e as expectativas para o setor em 2021 neste momento da pandemia. “A pesquisa aponta que os reflexos da nova onda de fechamento já reflete diretamente na economia. Quase a totalidade dos associados já demitiu e mais da metade teme o fechamento definitivo, o que mostra a gravidade da situação. Por outro lado, medidas de ampliação do crédito não chegaram de maneira uniforme aos empreendedores pequenos que em um shopping center representam 70% das lojas.”, afirma Nabil Sahyoun, presidente da entidade.

Para 87% dos lojistas, desde o começo do ano não houve nenhum aumento no movimento de clientes e nos estados onde os shoppings estão funcionando o tíquete médio de compra é de R$ 220, queda de 37% em relação ao mesmo período de 2019. Os dados desta vez refletem situações desiguais nos estados, pois o fechamento do comércio não é total em várias unidades da federação. O tíquete médio em baixa reflete a queda do tempo em que os clientes permanecem nos centros de compra. Antes da pandemia um consumidor ficava em média 90 minutos no shopping e hoje faz suas compras em 30 minutos

Os associados também comentaram sobre o aumento do ICMS em produtos e combustíveis no varejo. No caso de São Paulo, que concentra boa parte da produção e das vendas no varejo do país, as medidas de elevação dos tributos tornaram as compras mais caras para o consumidor. Apesar do aumento generalizado do ICMS que impactou em custos mais altos na operação, 53% afirmam que os insumos ou produtos ficaram mais caros, mas não houve repasse para os clientes. Mais de um terço dos associados, 37% relatam que tiveram que repassar os aumentos para os clientes finais, e ainda 10% comentam não terem sido impactados com a alta dos preços nos produtos vendidos.

“Infelizmente, o empreendedor vem sendo impactado por impostos mais altos sendo, por outro lado, impedido de abrir as portas sem nenhuma compensação financeira. Em alguns casos, houve uma alta elevadíssima no ICMS e a Alshop tem pedido aos representantes do Poder Público, especialmente ao Governo de São Paulo, que pelo menos o aumento de imposto seja revogado, já que boa parte do varejo está fechada”, completou.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local