7º Semtec Está Com Inscrições Abertas Para Ouvintes para Etecs E Fatecs

Já podem se inscrever gratuitamente até 12 de novembro os interessados em participar como ouvintes do 7º Simpósio dos Ensinos Médio, Técnico e Tecnológico (Semtec) do Centro Paula Souza (CPS), as inscrições são exclusivamente pela internet, com 300 vagas disponíveis.

Realizado pela primeira vez em ambiente virtual, o evento reúne anualmente professores e gestores de Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais para apresentação de estudos e práticas desenvolvidas por profissionais do CPS e de instituições parceiras, com foco no aprimoramento da formação para o trabalho pedagógico.

Ao todo, foram selecionados cerca de 80 artigos para apresentação em plataforma digital, de 18 a 21 de novembro. Nesta edição, os trabalhos propõem reflexões sobre as transformações do mundo a partir da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), que apresenta 17 objetivos para se chegar ao desenvolvimento sustentável. Inscrições: até 12 de novembro, pela internet ou mais informações: simposio.cpscetec.com.br.

Sobre o Centro Paula Souza – Autarquia do Governo do Estado de São Paulo vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Centro Paula Souza (CPS) administra as Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e as Escolas Técnicas (Etecs) estaduais, além das classes descentralizadas – unidades que funcionam com um ou mais cursos, sob a supervisão de uma Etec –, em cerca de 300 municípios paulistas. As Etecs atendem mais de 212 mil estudantes nos Ensinos Técnico, Integrado e Médio. Nas Fatecs, o número de matriculados nos cursos de graduação tecnológica supera 89 mil alunos.

Ariane Pio

Da Reportagem Local