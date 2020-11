7ª edição da Semana Nacional de Educação Financeira Termina Domingo

O Sebrae e o Fórum Brasileiro de Educação Financeira está promovendo até domingo, 29 de Novembro, a 7ª edição da Semana Nacional de Educação Financeira. Com o tema “Resiliência financeira: como atravessar a crise?”, a programação do evento conta com a liderança do Sebrae em painéis para discutir temas de práticas financeiras, relacionadas às micro e pequenas empresas. Quem detalha a importância desta iniciativa, que terá em formato online e gratuito, é o gerente de Capitalização e Serviços Financeiros do Sebrae, Marcio Augusto Montella. O Sebrae agregará à programação os temas de crédito, cooperativismo, inovação e tendências. O Podcast completo está disponível e pode ser acessado pelo site: http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/27-edicao-semana-nacional-de-educacao-financeira,071e74f0776e5710VgnVCM1000004c00210aRCRD.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local